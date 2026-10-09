Властите посочват, че и трите плавателни съда били използвани за снабдяване на украинските въоръжени сили

Руските сили нанесоха удари по три товарни кораба в и около украински пристанища на Черно море, съобщи руското Министерство на отбраната.

По данни на ведомството единият кораб бил поразен в пристанището на Николаев, вторият – в пристанището на Черноморск, а третият, пътуващ към Одеса, бил ударен в Черно море. Според руското министерство и трите плавателни съда били използвани за снабдяване на украинските въоръжени сили. 

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Редактор: Дарина Методиева
Източник: Елена Инджева, БТА

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