Руските сили нанесоха удари по три товарни кораба в и около украински пристанища на Черно море, съобщи руското Министерство на отбраната.

По данни на ведомството единият кораб бил поразен в пристанището на Николаев, вторият – в пристанището на Черноморск, а третият, пътуващ към Одеса, бил ударен в Черно море. Според руското министерство и трите плавателни съда били използвани за снабдяване на украинските въоръжени сили.

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Редактор: Дарина Методиева