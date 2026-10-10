Над 12 000 състезатели от 70 държави се включат в Софийския маратон на 10 и 11 октомври.

Днес са два старта - 5 и 10 километра, а в неделя е големият маратон – на 42 километра и полумаратонът от 21 километра.

В масовия старт на 5 километра, който беше даден в 09:00 часа, се включи и столичния кмет Васил Терзиев.

„Софийският маратон се утвърждава като международно спортно събитие. Надминахме поставената миналата година цел за над 11 000 участници. Надявам се всички, дошли да подкрепят или да гледат, да усетят атмосферата на празника. Зад него стоят сериозна организация и много работа, които помагат на София да заеме своето място на международната карта на спортните състезания“, каза градоначалникът Васил Терзиев.

В надпреварата участва и заместник-кметът на София по финанси Георги Клисурски, както и хора от администрацията на Столичната община и общински съветници.

Кметът подчерта, че нарастващият интерес носи и по-голяма отговорност към участниците, жителите и гостите на града. „За мен успехът се измерва и в качеството на организацията и грижата за хората. С мащаба расте и нашата отговорност. Важно е всяко следващо издание да бъде по-добре организирано, както за бегачите, така и за всички граждани и гости на София“, заяви Терзиев.

Той благодари на организаторите, екипите и доброволците за труда и времето, които влагат в подготовката и провеждането на събитието.

Терзиев посочи, че домакинствата на Джиро д’Италия, Евроволей и Европейското първенство по бокс показват възможностите на София да приема спортни събития от най-висок ранг. По думите му подобни форуми развиват туризма и представят столицата пред света като модерен, динамичен и отворен град.

Рекорден брой участници на Софийския маратон

► Програма и участници

Софийският маратон се провежда в два дни:

• На 10 октомври, събота, са бяганията на 5 и 10 км с участието съответно на 2300 и 4000 бегачи.

• На 11 октомври, неделя, предстоят класическият маратон с 1600 участници, полумаратонът с 4000 състезатели и щафетата със 100 участници.

• По маршрута ще има осем подкрепителни пункта и девет зони с музика и занимания за публиката.

► Временна организация на движението

За събота и неделя е въведена временна организация на движението. Градският транспорт продължава да се движи, но маршрутите на много линии са променени.

Столичната община призовава гражданите да проверяват предварително информацията в каналите на общината и Центъра за градска мобилност и да предвиждат повече време за придвижване. Когато метрото е удобно за маршрута им, могат да го използват. В неделя всички метролинии ще се движат с делнични зимни разписания.

Сред основните пътни участъци с ограничения са бул. „Цар Освободител“, ул. „Княз Александър I“, бул. „Тодор Александров“, бул. „Царица Йоана“, бул. „Васил Левски“, мостът „Чавдар“ и други.

► Маратонът подкрепя социално значими каузи

Организаторът ще дари част от средствата от тазгодишното издание за лечението в Германия на осемгодишния Христо Христов, който е с детска церебрална парализа. В събитието традиционно участват и хора в неравностойно положение и деца с увреждания.

Подкрепа и за каузата на фондация „Една от 8“, която работи за превенцията и борбата с рака на млечната жлеза, участва със свой отбор. Каузата може да бъде подкрепена и чрез закупуване на розовата екипировка за бягане.

Повече гледайте във видеото.