„Разследването на инцидента с двата кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море трябва да продължи, преди да се правят категорични заключения за причините и използваните средства за атака". Това коментира проф. Димитър Недялков, преподавател във Военната академия, в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

По думите му съществува утвърдена методика за разследване на подобни инциденти и България трябва да я спази, за да се стигне до обосновани изводи.

Според проф. Недялков боеприпасът, причинил толкова сериозни щети на кораб с подобна водоизместимост, вероятно е бил с бойна глава над 300 килограма. Той посочи, че новите модификации на руските безпилотни летателни апарати „Геран 5“ и „Геран 6“ развиват висока скорост, което значително затруднява прехващането им. По думите му бойната глава на „Геран 6“ е около 90 килограма и е малко вероятно подобен апарат да е причинил потъването на кораб за около три минути.

Двама военни са направили десант на единия атакуван кораб в Черно море, не е намерен дрон (ВИДЕО)

Преподавателят обясни, че системите „Геран 4“ са по-стари и подобни безпилотни апарати могат да се използват за нарушаване на комуникациите на екипажа и за подготовка на последващ удар. Той допълни, че двигателят на „Геран 6“ е китайски, докато корпусът и горната част са руски.

„България разполага с ограничени възможности за реакция при подобни заплахи. Най-трудната задача е откриването на летателните апарати, а страната ни все още няма достатъчно надеждни системи за своевременно противодействие. Модернизацията на въоръжените сили е трябвало да започне именно с изграждането на такива способности", смята професорът. По думите му особено ефективни могат да бъдат системите за радиоелектронна борба, в които България тепърва трябва да инвестира.

Недялков коментира и развитието на безпилотните морски системи. „Русия и Украйна използват надводни дронове, които могат да поразяват плавателни съдове на голямо разстояние. Двете страни са разработили системи с обсег до 1000 километра и бойни глави между 600 и 800 килограма", посочи той.

В заключение проф. Недялков предупреди, че напрежението в Черно море се разраства. Според него България трябва да предприеме спешни мерки за превъоръжаване на въоръжените си сили и да работи съвместно с Румъния и Турция за гарантиране на безопасността на корабоплаването в региона.