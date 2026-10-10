Кола падна от автовоз и предизвика пътен инцидент на Подбалканския път между Казанлък и Сливен, в района на Мъглиж. При катастрофата няма пострадали, предаде кореспондентът на БТА в Стара Загора Павлина Дудева.

Инцидентът станал малко след 16:30 часа. По първоначална информация автовоз, управляван от 40-годишен мъж, закачил моста в района на гара Дъбово. В резултат на удара един от автомобилите, превозвани от камиона, паднал на пътното платно.

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В този момент зад автовоза се движел лек автомобил, управляван от 32-годишен мъж. Шофьорът не успял да избегне падналата кола и се блъснал в нея.

Двамата водачи са тествани за употреба на алкохол, като пробите им са отрицателни. На място е изпратен полицейски екип.

Редактор: Дарина Методиева