Двама души загинаха при челен сблъсък между два леки автомобила на главния път Бургас – Айтос. Тежкият инцидент станал този следобед в района на разклона за село Съдиево.

Снимка: БГНЕС

Заради катастрофата движението по пътя е напълно преустановено и в двете посоки. На място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. Към момента няма данни за други пострадали. Причините за тежкия пътен инцидент се изясняват.

Снимка: БГНЕС

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Редактор: Дарина Методиева