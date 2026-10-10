Продължава разследването на тежката катастрофа на пътя между Плевен и село Ясен, при която загинаха четирима млади хора. Засега разследващите казват, че километражът на единия автомобил е останал на 139 км/ч. Предстоят още следствени действия и изготвянето на експертизи.

Четирима загинали младежи и тежко ранен при катастрофа край Плевен

Общината излезе с позиция, че е предстояло ремонт на пътя, на който е станал инцидента, но 20 милиона евро са пренасочени за справяне с водната криза в града.

„Не бих си позволил да коментирам пътя. Когато говорим за несъобразена скорост, за пътна настилка, която не е подходяща, това включва мокро време, може да включва и сняг, всъщност ние трябва да преценим къде се намираме на пътното платно”, заяви пред NOVA заместник-областният управител Богомил Стоев.