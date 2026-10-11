Властите са предприели действия

Полското вътрешно министерство съобщи, че премиерът Доналд Туск и министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш може да са били мишена на опити за покушение. 

Министерството е разпоредило на властите да предприемат действия „във връзка с получената от полицията информация за евентуален опит за покушение срещу министър-председателя, както и срещу вицепремиера“ (който е и министър на отбраната), написа в социалната мрежа X говорителката на ведомството Каролина Галецка. 

Насрочено е спешно заседание в Антитерористичния център към Агенцията за вътрешна сигурност. Каролина Галецка добави, че представители на полицията, Службата за държавна охрана и Агенцията за вътрешна сигурност ще присъстват на съвещанието в неделя.

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Като страна членка на НАТО и ЕС Полша е разположена на източния фланг и на двата съюза. Тя е в състояние на повишена готовност след поредица от нападения с хладно оръжие през последната седмица. В четвъртък премиерът Туск определи тези прояви като „култ към насилието“. 

Редактор: Цвета Лазаркова

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