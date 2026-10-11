Полското вътрешно министерство съобщи, че премиерът Доналд Туск и министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш може да са били мишена на опити за покушение.

Министерството е разпоредило на властите да предприемат действия „във връзка с получената от полицията информация за евентуален опит за покушение срещу министър-председателя, както и срещу вицепремиера“ (който е и министър на отбраната), написа в социалната мрежа X говорителката на ведомството Каролина Галецка.

W związku z informacją, która wpłynęła do @PolskaPolicja i dotyczy możliwego zamachu na premiera @donaldtusk oraz wicepremiera, ministra obrony narodowej @KosiniakKamysz , minister spraw wewnętrznych i administracji @MKierwinski oraz minister koordynator służb specjalnych @TomaszSiemoniak polecili podjęcie działań w tej sprawie. Dzisiaj o godz. 11.00 odbędzie się w CAT ABW spotkanie przedstawicieli służb podległych MSWiA: @PolskaPolicja i @SOP_GOV_PL oraz funkcjonariuszy @ABW_GOV_PL. — Karolina Gałecka (@K_Galecka) October 11, 2026

Насрочено е спешно заседание в Антитерористичния център към Агенцията за вътрешна сигурност. Каролина Галецка добави, че представители на полицията, Службата за държавна охрана и Агенцията за вътрешна сигурност ще присъстват на съвещанието в неделя.

Полша възстановява бомбоубежища от Студената война заради руската заплаха

Като страна членка на НАТО и ЕС Полша е разположена на източния фланг и на двата съюза. Тя е в състояние на повишена готовност след поредица от нападения с хладно оръжие през последната седмица. В четвъртък премиерът Туск определи тези прояви като „култ към насилието“.

Редактор: Цвета Лазаркова