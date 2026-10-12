Още от ранните сутрешни часове в понеделник пред Българската народна банка в София се събраха хора, желаещи да закупят първата българска златна колекционерска монета с номинал в евро. Тя е посветена на Св. Иван Рилски.

Новото издание е част от поредицата „Българска иконография“ и е с номинал 100 евро. Желаещите да го притежават обаче трябва да платят значително по-висока сума – 1508 евро, колкото е определената от БНБ първоначална продажна цена.

БНБ пуска в обращение златна колекционерска монета „Св. Иван Рилски“ (СНИМКИ)

Централната банка е организирала продажбите на общо осем каси в столицата. Четири от тях се намират в основната ѝ сграда на площад „Княз Александър I“ № 1, а останалите - в Касовия център на улица „Михаил Тенев“ № 10.

За да се осигури достъп на повече колекционери, е въведено ограничение от една монета на купувач. То важи и за хората, които придобиват монетата като представители на фирми или други лица. При покупка чрез пълномощник се изисква изрично нотариално заверено пълномощно. Лица под 18 години нямат право да я закупуват.

Очаква се до края на деня монетата да бъде доставена и на шест търговски банки – „Инвестбанк“, „Първа инвестиционна банка“, „Тексим Банк“, „Токуда Банк“, „Общинска банка“ и „Централна кооперативна банка“. Тя ще се предлага и от „Монетен двор“ ЕАД.

Кой е Св. Иван Рилски?

Изборът на светеца за първата българска златна колекционерска монета в евро носи и символично значение. Св. Иван Рилски е почитан като небесен закрилник на българския народ и основоположник на отшелничеството по нашите земи.

Роден през X век в село Скрино, той посвещава живота си на молитва, духовно усъвършенстване и уединение в Рила планина. С неговото дело се свързва възникването на Рилския манастир, който през вековете се утвърждава като едно от най-важните духовни и културни средища на България. С поставянето на образа му върху новата монета БНБ отдава почит на една от най-значимите личности в българската православна история и на духовното наследство на страната.

Редактор: Цветина Петкова