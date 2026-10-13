Снимка: БТА
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Депутатите ще обсъдят помилването на Огнян Атанасов, известен още като Петричкия Ескобар
Народното събрание се събира за извънредна сесия с единствена точка в дневния ред. Тя е свързана с помилвания Огнян Атанасов, известен още като Петричкия Ескобар. Атанасов беше помиван от Илияна Йотова през 2022 година.
Темата се превърна в политическа, след като беше разпространена информация, че Атанасов не е в лошо състояние, а на изтекли кадри от охранителни камери се вижда как се бие.
Случаят с помилвания наркотрафикант: Йотова не е имала информация за сбиването в болницата на затвора
Днес депутатите ще изслушат директора на „Изпълнение на наказанията“ Ивайло Йорданов, началника на затвора в София - Светослав Пенов, както и Васил Кордев, който е заемал длъжността през ноември и декември 2022 г.Редактор: Габриела Павлова
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