Снимка: Стопкадър, NOVA
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Апелативният съд в Пловдив реши да остави Славчо Мегеров в ареста
Апелативният съд в Пловдив отказа да освободи от ареста Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена и президент на футболния клуб „Ботев“ - Пловдив Илиян Филипов. Решението е окончателно.
Според съда са събрани достатъчно доказателства, които го отличават като извършител на престъплението, а с оглед на съдебното му минало същестува опасност той да се укрие или да извърши друго неправомерно действие.
Все още не е открито оръжието, с което е извършено убийстовото, въпреки че са намерени други оръжия при обиска на избено помещение на блока на сестрата на Мегеров.
Съдът изложи и част от мотивите, стоящи зад убийството. "Открити са оръжия, които в момента се изследват. Все още не е установено дали те са законно притежавани и дали с тях е извършено престъплението. Като възможни мотиви се разглеждат черни залози и интереси, свързани със строителството", каза апелативният прокурор Иван Даскалов.
Все още няма изявление от страна на обвиняемия. "Мегеров ще даде обяснения, когато прецени, че е дошъл подходящият момент. Към момента той е убеден, че се е превърнал в мишена и че целенасочено се събират доказателства в подкрепа на, по думите му, имагинерната теория, че е убил господин Илиян Филипов. Провела съм множество разговори с Мегеров и има едно нещо, в което съм напълно сигурна - той не е убил господин Илиян Филипов", коментира адвокатът му Диляна Агова.
Филипов беше застрелян на 30 септември в жилищен комплекс в Пловдив. Разследващите повдигнаха срещу Мегеров обвинение за предумишлено убийство.
Обвиняемият за убийството на Илиян Филипов обжалва оставането си в ареста
Според разследването обвиняемият е бил близък с жертвата и двамата са имали общ бизнес. Мегеров има три предишни присъди - за грабеж, умишлено убийство и кражба.
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