Напрежението в Черно море ескалира след нови атаки с търговски кораби. „Ударът по кораб, който най-вероятно превозва товари от или към Украйна, представлява продължение на руските диверсии срещу украински пристанища и кораби, транспортиращи украински товари“, каза капитан I ранг Васил Данов в ефира на „Здравей, България“ по NOVA.

Според него ударът край Бяла е нанесен в прилежащата зона на България. „Тази зона, която също е в границата на операционната на българските военноморски сили, се наблюдава от бреговата система ЕКРАН. Тя е доста модерна, разработена с помощта на САЩ, така че нашите военноморски сили би трябвало да разполагат с достатъчно подробна информация за самия кораб, за местоположението на удара“, обясни той.

Данов добави, че България, като суверенна държава, няма задължение да защитава чужди кораби в тази област. Той поясни, че отговорността ни се ограничава до териториалните ни води, които се простират до 12 мили от брега.

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„Смятам, че разговорите с Русия са излишни. Редно е да се покажат мускули, сила и решителност. Да извикат руската посланичка, да им представят нота на Външно министерство“, коментира Данов относно възможната реакция на страната ни след инцидентите.

Въпреки липсата на официално потвърждение за произхода на дроновете, Данов заяви: „Ясно е, че потенциалният агресор е един. Украйна вече обясни, че не е тя“.

Той изрази мнение, че България трябва да предприеме стъпки за подсигуряване на въздушното си пространство. „Трябва сами да се грижим за своята отбрана, да развиваме системи на наша територия и в териториалното ни море. Да правим планове за повече оръжия, системи - технически и политически, за да не бъдем изненадани и само да консумираме сигурност от страна на съюзниците“, добави той.

В заключение Данов отбеляза, че подобни инциденти ще продължат. „Тези кораби вече от месеци минават покрай крайбрежието на Румъния и България, за да излязат от проливите, смятайки, че това е по-сигурното място“, завърши Данов.

⇒ Тагарев: България трябва да поиска консултации с НАТО

Бившият министър на отбраната Тодор Тагарев също коментира безпрецедентната ситуация в ефира на „Здравей, България“ по NOVA. Според него въздържането на българските власти да назоват Русия като агресор в този случай е "несъстоятелна политика".

По думите му България трябва незабавно да задейства чл. 4 от договора за НАТО. „Става ясно, че ние трябва да поискаме консултации по член 4 на НАТО. Не само, че явно сме под заплаха – изброихме шест инцидента в рамките на една седмица, и то много сериозни. Вече в консултации с нашите съюзници в НАТО ние можем да намерим адекватното решение“, обясни бившият военен министър.

Тагарев призова за създаване на ясни процедури за реакция при подобни кризи. „В България имаме множество институции, множество агенции, множество министерства, които по различен начин за различни аспекти от морската безопасност имат поверен контрол. Добре е да имаме такава структура, която да може от до да провери. Да се развива системата за отбрана на своята територия и териториално море“, подчерта той.

Според него съюзниците могат да ни подпомогнат с техника, противокорабни и противовъздушни системи, но България трябва първо да заяви ясна позиция. „Ако задействаме член 4 на НАТО, ние вече с нашите съюзници ще намерим по-добро съвместно решение“, категоричен е Тодор Тагарев.

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⇒Йордан Божилов: България трябва да поиска допълнителни разузнавателни способности в Черно море

Темата коментира и бившият военен министър Йордан Божилов. "България трябва да поиска от съюзниците си допълнителни способности за разузнаване и наблюдение в Черно море заради зачестилите атаки срещу кораби в близост до териториалните ни води", заяви в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.

По думите му е важно страната да има ясна информация за случващото се в региона, включително за корабите, които се приближават към българските води, и действията, които предприемат. Божилов посочи, че България може да потърси съдействие от военните органи на НАТО, както и да постави въпроса пред Северноатлантическия съвет.

Той обясни, че активирането на член 4 от договора на НАТО предполага консултации между съюзниците, но преди това България трябва ясно да формулира рисковете за националната си сигурност и каква подкрепа очаква.

Като един от непосредствените рискове експертът открои възможността корабоплаването в Черно море да бъде драстично ограничено или да се пренасочи към териториалните води на крайбрежните държави.

⇒ Валерий Тодоров: Атаките са провокативни действия

Журналистът и бивш кореспондент на БНР и БНТ в Москва Валерий Тодоров заяви, че атаките са провокативни действия. „Можем да правим различни хипотези, логиката води към руски удари, но докато не получим по-солидни доказателства, нищо не можем да твърдим категорично“, коментира той.

По думите му страната, която провежда най-активно действия в региона е Русия и е логично да бъде извикана руската посланичка Митрофанова, за да се изясни ситуацията. „Не знам дали не трябва да се извика и украинската посланичка, за да се получи повече информация, тъй като вероятно и украинските, и руските служби знаят повече от нас. Районът се наблюдава активно и със средства на НАТО“, каза още Тодоров.

Според журналиста прави впечатление, че атаките се случват в изключителната икономическа зона на Черно море на териториални води под български контрол. „Ако трябва да извлечем политически акцент в ситуацията, явно някой се опитва да активира общественото мнение в България, тъй като първо страната ни е най-уязвима в отбранителен смисъл в ЕС и НАТО, второ – в България сякаш са по-умерени по отношение на руската агресия“, смята Валерий Тодоров.

По думите му, важното е не само да се зададат въпроси, но и да се потърсят отговорите. „Защото очевидно системата за защита от дронове по българските брегове не работи ефективно или най-малкото не дава информация. Има икономически, политически и провокативен акцент в това, че зачестиха инцидентите около българските брегове“, категоричен бе журналистът.

Според него са необходими енергични мерки, имайки се предвид колко се приближават ударите с дронове до българските брегове.

⇒ Логиката сочи към Русия: Експерти предупреждават срещу прибързани действия в НАТО

Журналистът Валерий Тодоров коментира в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS думите на министър-председателя от тази сутрин, че макар да няма категорични доказателства, „логиката на събитията сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация“.

Тодоров определи извикването на руския посланик Елеонора Митрофанова за разговор като логичен ход в отговор на зачестилите инциденти в изключителната ни икономическа зона. Според него основната отговорност за справяне с кризата лежи върху изпълнителната власт, която трябва да анализира фактите и да даде отговори на обществото, вместо институциите да си прехвърлят отговорността.

Бившият началник на Военната академия проф. ген.-майор Груди Ангелов изрази своята позиция относно НАТО. Генералът е категоричен, че на този етап страната ни не трябва да активира член 4.

„България не може да иска задействане на член 4, защото в момента ние не сме заплашена страна. Нямаме нарушение на териториалната ни граница и на суверенитета ни. Инцидентите са в изключителната икономическа зона“, обясни ген. Ангелов.

Според него, преди да се предприемат крайни геополитически ходове, службите трябва да отговорят на няколко ключови въпроса – какъв точно е товарът на тези кораби, накъде са пътували и защо маршрутът им е минавал толкова близо до българския бряг. „Никой не може да насили никоя страна да вземе каквото и да е решение. Трябва да дадем време на правителството да събере достатъчно информация, а не да се работи под натиск и емоции“, завърши генералът.

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Редактор: Мария Барабашка