Не е необходимо да се минава непременно през държавни източници, защото има и частни компании, които се занимават със сателитно заснемане от ниска земна орбита. Те имат достатъчно богат инструментариум, през който могат да предоставят снимков и видеоматериал за това, което се случва в небето над България и българската акватория. Това каза в предаването „Твоят ден“ на NOVA NEWS експертът по киберсигурност Христиан Даскалов.

Той допълни, че това може да се направи и по договор с подобни компании и може да се реализира проверка в реално време откъде идват подобен тип летателни апарати.

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По темата за киберсигурността Даскалов каза, че по-скоро трябва да се говори за киберустойчивост. „В България имаше притеснения от така наречените прокремълски инфлуенсъри относно дигиталното евро и въвеждането му у нас. На практика обаче дигиталното евро го въведоха в Русия под формата на дигитална рубла и след атаките срещу Яндекс – компанията, която 70% доминира пазара на интернет технологии в Руската федерация, всъщност мнозина останаха без достъп до финансите си“, каза експертът.

„След като три от петте центъра за данни бяха атакувани от Украйна и излязоха извън строя, имаше изявление от компанията за спад във възможността тези системи да обслужват“, допълни Христиан Даскалов.

Целия разговор гледайте във видеото.

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Редактор: Цвета Лазаркова