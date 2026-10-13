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Може ли една инициатива да промени отношението ни към българските планини
Кои ще бъдат отличените в тазгодишните награди „Хижа на годината“ и може ли една инициатива да промени отношението ни към българските планини и местата за подслон в тях? Стопаните на хижа „Септември” Радослав Мирчев и Мария Минева и организаторът на наградите Полина Димитрова коментираха темата в „Социална мрежа” по NOVA NEWS.
„Тази година имаме 9 конкурсни категории. Това са хижа с най-добра кухня, с екосъобразни практики и с най-добра чистота. Освен това имаме категория „Хижар за пример”, както и за начина, по който се стига до там”, обясни Димитрова.
„Хижа на годината” търси фаворитите на планинарите
Хижа „Септември” е носителят на наградата в категорията за най-много екосъобразни практики. По думите на стопаните част от посетителите се съобразяват с тях, но има и такива, които не го правят. Според тях има напредък в това отношение и все повече хора започват да живеят по такъв начин.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Никола Тунев
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