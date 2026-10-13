Рибарите от Бяла тази сутрин се намират на брега. Не от страх заради атаките с дронове, а най-вече заради силното вълнение в открито море. Те казват, че напрежение няма.

„Хората се притесняват да не дойдат по-близо. За какво да има страх – и това ще отмине”, казва един от рибарите. По думите на друг от тях разстоянието от морето до брега е голямо.

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За разлика от Бяла, хората в Шабла и Крапец се тревожат атаките с дронове да не достигнат бреговете. „Помислих си, че е от дъжда, защото имаше силен тътен. Притесненията ни са да не започне да се гърми близо или в самото село. Не винаги мишената може да се уцели от първия път”, казва жителка на селото.

„Предвид това, че риболовът се осъществява в по-близки дистанции към момента, не би следвало да има притеснения там. Ако продължават подобни агресивни действия и във води, които са по-близко до брега, неминуемо притеснения ще се появят”, казва кметът на община Шабла Мариян Жечев.

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Търсенето на оцелели моряци от „HS – Дигнити“ продължи до последния възможен момент. „Петима моряци от потъналия кораб край Крапец са спасени. Един от корабите е спасил четирима моряци, а другия кораб – един”, каза областният управител на Добрич Руслан Томов.

Времето в района продължава да се влошава.

Репортери: Елена Танева, Надежда Карапанчева

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Редактор: Никола Тунев