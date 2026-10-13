Шестима моряци от потъналия край Крапец кораб са спасени, съобщи областният управител на Варна Руслан Томов, който поддържа комуникация с координиращите спасителните дейности. Плавателният съд потъна на 17 мили от българския бряг вследствие на атака с дрон.

Четирима от членовете на екипажа били качени на борда на един плавателен съд, а петият моряк е взет от друг кораб в района. В неизвестност все още са 10 души от онези, които били на борда.

Нови удари с дронове по два кораба край българския бряг, единият е потънал

За поредното нападение на кораб в близост до българското крайбрежие съобщи рано във вторник сутринта премиерът Румен Радев. Той свика извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет.

„Абсолютно недопустима е поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейския съюз. Предстои ми разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте“, каза министър-председателят.

По-рано стана ясно, че три дрона са поразили кораб в Черно море , който е плавал под малтийски флаг. Инцидентът станал на 18 морски мили от брега, срещу град Бяла.

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Редактор: Ивета Костадинова