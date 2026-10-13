Временно е ограничено преминаването на превозни средства по главния път Велико Търново – Русе заради тежък пътен инцидент, в участъка преди село Поликраище.

По първоначална информация сигналът е подаден около 19:30 часа. При катастрофата са се сблъскали два тира. В резултат на удара е пострадал един от шофьорите. Въведен е обходен маршрут през село Първомайци.

Шофьор загина при челен удар между кола и инкасо автомобил на пътя София - Варна (СНИМКИ)

Малко преди инцидента край Поликраище, е станало и друго пътно произшествие. Лек автомобил е блъснал 37-годишна жена на пешеходна пътека на ул. „Георги Измирлиев“.

Пострадалата пешеходка е транспортирана от екип на Спешна помощ в болница с травма на крака. Пробата за алкохол на водача е отрицателна.

Причините за двете катастрофи са в процес на изясняване от органите на реда.