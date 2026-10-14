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Според собственика на обекта става въпрос за същите хора, които обраха магазин и в София преди дни
Пореден обир на магазин за мобилни телефони. След като в понеделник ви показахме как четирима маскирани са успели да отмъкнат устройства за десетки хиляди евро в столичния квартал „Младост 1”, получихме сигнал и от Русе. Случаят там обаче е от края на август. От кадрите, които ни предостави собственикът на магазина, се вижда как трима маскирани чупят вратата и вземат каквото могат за около 2 минути. Щетите са за 30 хиляди евро.
Четирима маскирани задигнаха телефони за десетки хиляди евро от магазин в София
„В момента на обира е имало свидетел, на мен ми звъннаха от СОТ и така разбрах. Според мен някой е оглеждал обекта предварително. Смятам, че извършителите са същите, които са били и в столицата. Телосложенията им са горе-долу едни и същи, както и маратонките на единия. Доколкото знам, има още един такъв случай в София, но колегата не иска да говори пред камера”, разказа в ефира на „Здравей, България” собственикът на магазина.
Повече гледайте във видеото.
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