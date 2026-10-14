Председателят на ДАНС Пламен Тончев беше изслушан в Народното събрание за палежи на антени, свързани със сателитната система Starlink. Стана ясно, че не се изключва възможността за нови саботажни действия на територията на България.

„Струва ми се странно, че при толкова много компетентни лица - 9 човека са тук, никой не е взел отношение в началото при изложението по тази тема”, коментира от парламентарната трибуна депутатът от „Демократична България” Божидар Божанов.

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Премиерът увери, че скоро ще има резултат от разследването и призова за търпение. „Ако тръгне да разкрива председателят на ДАНС и полицията какво точно е установено, няма да има резултат, към който ние се стремим и предполагам, че за всички нас е важно да проучим успешно. Мога да ви кажа, че ситуацията е под контрол по отношение на разследването. Още малко търпение ще имате резултат”, подчерта Радев.

„Въпреки че отговорността за охраната на тези обекти е на техните собственици, са предприети допълнителни мерки за охраната на подобни обекти на територията на страната от страна на структури на МВР”, уточни вътрешният министър Иван Демерджиев.

По думите на Пламен Тончев конкретният обект е процес на разширяване. „Има и субективни моменти. Част от оградата му била отстранена и това улеснило достъпа на извършителите. Включително и предишната вечер беше помолено да бъде усилена охраната един от тези обекти. Подобни саботажни действия не са изключени и за в бъдеще. Буквално всеки ден установяваме лица, които извършват някакъв вид наблюдение над критична инфраструктура”, посочи председателят на ДАНС.

Редактор: Цветина Петрова