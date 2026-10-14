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Представителите на бранша искат спешна среща с правителството
Сдружението за модерна търговия настоява държавата да спре публичните атаки срещу търговските вериги.
В отворено писмо до премиера Румен Радев организацията определя модерната търговия като критична инфраструктура и предупреждава, че изявленията на контролни органи създават напрежение сред потребителите.
Между 10 000 и 50 000 евро глоба за артикул при необосновано поскъпване на храните, обяви Мая Манолова
Сдружението иска спешна среща с правителството за гарантиране на продоволствената сигурност и стабилността на пазара.
Редактор: Ивета Костадинова
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