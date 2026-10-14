Сдружението за модерна търговия настоява държавата да спре публичните атаки срещу търговските вериги.

В отворено писмо до премиера Румен Радев организацията определя модерната търговия като критична инфраструктура и предупреждава, че изявленията на контролни органи създават напрежение сред потребителите.

Между 10 000 и 50 000 евро глоба за артикул при необосновано поскъпване на храните, обяви Мая Манолова

Сдружението иска спешна среща с правителството за гарантиране на продоволствената сигурност и стабилността на пазара.

Редактор: Ивета Костадинова