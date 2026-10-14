Специализирана операция на ГДБОП срещу предполагаеми злоупотреби с публични средства се провежда в Костинброд. Разследването е свързано с обществени поръчки във водоснабдителния и канализационния сектор, по които има данни за отклоняване на значителни суми.

По информация на NOVA действията на антимафиотите са свързани с разследване на предполагаеми злоупотреби във ВиК сектора в Бургас. По този случай по-рано беше задържан и обвинен областният председател на ДПС Христо Широков.

ГДБОП влезе в централата на ВиК-Бургас

Разследващите проверяват информация за неправомерно отклоняване на средства, предназначени за изпълнението на обществени поръчки. Предполага се, че става въпрос за сериозни финансови суми. При днешната операция в Костинброд са открити големи количества пари и скъпи вещи. Установени са и луксозни къщи, които представляват интерес за разследването.

По информация на NOVA бившият депутат от ДПС Илия Илиев е бил отведен от дома си с белезници при акцията в Констинброд.

Разследването, във връзка с което се провежда и днешната акция, стана повод за напрежение между МВР и прокуратурата още през лятото. Тогава от вътрешното министерство обвиниха държавното обвинение, че бави досъдебното производство. По случая бяха сменени и наблюдаващите прокурори.

Според обвинението става въпрос за схема за манипулиране на водомери, чрез която определени обекти са плащали официално значително по-ниски сметки за вода от реално дължимите. Предполага се, че разликата е била предавана на ръка. Разследващите са започнали работа по случая след получен сигнал.