Служители на ГДБОП влязоха в централата на ВиК - Бургас малко преди 9 часа тази сутрин. По информация на NOVA спецакцията на антимафиотите е свързана с разследване, което се развива дни след зрелищния арест на ръководителя на подразделението в Несебър.

На място са извършени проверки и са изискани документи, които може да имат отношение към случая. Към момента от ГДБОП и прокуратурата не съобщават официално подробности за обхвата на операцията, нито дали има задържани.

Проверяват се кабинети на ръководството. По информация на NOVA директорът на дружеството Цветан Мирчев не е бил в сградата.

Разследването продължава под надзора на държавното обвинение.

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Припомняме, че Свилен Станчев беше задържан при специализирана операция на 26 юни, заедно с друго лице с висок ръководен ранг в областта на техническото извършване на действията на ВиК. Вторият задържан е без повдигнато обвинение, тъй като нямало достатъчно събрани доказателства.

Двамата бяха заловени в автомобил, собственост на ВИК, с парите в него. Според разследването със сумата около 8 000 евро инвеститор в района на село Кошарица е правил опит да бъде присъединен към водопреносната мрежа, след като вече е срещнал отказ по официален път.