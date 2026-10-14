Морски орел в безпомощно състояние е спасен в Ловешко, съобщават от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Плевен.

На 12 октомври гражданин е подал сигнал за намерен морски орел в община Ловеч. След извършена проверка на място птицата е спасена и изпратена за лечение и отглеждане в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.

Ветеринарните лекари са установили травма на крилото - луксация на раменната става. Орелът е бил и видимо изтощен, предава кореспондентът на БТА в Ловеч Даниела Балабанова.

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От РИОСВ уточняват, че морският орел (Haliaeetus albicilla) е защитен вид по Закона за биологичното разнообразие. Той е една от най-едрите грабливи птици. Дължината на тялото му е между 76 и 92 см, а размахът на крилата достига 240 см. Възрастните птици са с кафяво оперение, светла глава и бяла опашка. Младите орли са тъмнокафяви.

Морският орел се храни основно с риба и водолюбиви птици. През зимата яде и трупове на умрели бозайници. Обитава райони около реки, езера, блата и язовири, в близост до които има стари тополови или дъбови гори.

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Всеки, който намери екземпляр от защитен вид в безпомощно състояние, е длъжен да уведоми за това най-близките Регионална инспекция по околната среда и води или поделение на Изпълнителната агенция по горите, съгласно Закона за биологичното разнообразие, напомнят от инспекцията.

Преди дни от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Плевен конфискуваха бухал, отглеждан в частен имот. Птицата временно е настанена за отглеждане в зоологическа градина в Ловеч.

Редактор: Ивета Костадинова