Извънредното заседание на парламентарната Комисия по конституционни и правни въпроси се провали заради липса на кворум. То беше свикано по инициатива на опозицията, за да бъдат обсъдени промени в Закона за „Държавен вестник“, предвиждащи решенията за помилване да бъдат публикувани официално. Повод за предложението стана скандалът около помилването на осъдения за разпространение на наркотици Огнян Атанасов.

Въпреки предварително обявения дневен ред, на заседанието не се явиха представители на управляващото мнозинство с изключение на председателя на комисията Янка Тянкова от „Прогресивна България“.

Липса на кворум провали извънредното заседание на парламента

Това предизвика остри реакции от страна на опозиционните депутати, които обвиниха управляващите в умишлено блокиране на законодателната инициатива. „Насрочено е извънредно заседание с предварителен дневен ред – изменение на Закона за „Държавен вестник“. Нямаме кворум, можем да изчакаме. Има представители на министерството“, обяви Тянкова в началото.

Мирослав Иванов от „Продължаваме Промяната“ разкритикува отсъствието на депутатите от мнозинството и призова председателя на комисията да потърси колегите си. „Темата очевидно се избягва. Щяхме да връщаме парламентаризма, госпожо председател. Има повече медии, отколкото народни представители“, заяви той.

Иванов настоя Тянкова да предприеме действия, за да може заседанието да се проведе. „Поемете отговорността и поканете вашите колеги“, обърна се той към нея.

Председателят на комисията отговори кратко: „Аз съм тук и съм поела отговорността“.

Към критиките се присъедини и Петър Петров от „Възраждане“, който определи отсъствието на мнозинството като безпрецедентно за парламентарния си опит. „Госпожо председател, поне вие не гледате отнякъде. От пет години съм народен представител и за първи път виждам очевидно бойкотиране от мнозинството“, заяви Петров.

Надежда Йорданова от „Демократична България“ постави въпроса защо се е наложило свикването на извънредно заседание и защо предложените промени все още не са разгледани. Според нея законопроектът е внесен преди около два месеца, но до момента не е бил обсъден в комисията, въпреки че засяга важен обществен въпрос.

„Защо се стигна до този правилник? Поставеният на обсъждане законопроект отлежава два месеца, а засяга важен въпрос. Нужна е законодателна мярка“, посочи Йорданова.

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Тя обвини управляващото мнозинство, че предпочита да избегне публичния дебат, вместо да заяви позиция по предложението. „Управляващото мнозинство реши да се скрие, вместо да проведе гласуване. Няма нищо страшно“, заяви депутатът от ДБ.

Янка Тянкова оспори твърдението за продължителното забавяне на законопроекта и обясни, че комисията има и други законодателни приоритети. „Не са минали два месеца. Много законопроекти стоят и чакат. Приоритетно разглеждаме Плана за възстановяване и устойчивост“, отговори тя.

Николай Денков също отправи критики към управляващите заради проваленото заседание. Според него отсъствието на депутатите от мнозинството показва липса на желание за участие както в работата на парламентарните комисии, така и в заседанията на Народното събрание.

„Управляващите изобщо не са заинтересовани да са и на заседанията в пленарната зала, и в комисия. Колкото повече блокират, толкова повече става ясно, че се опитват да скриват“, заяви Денков.

Той призова мнозинството да прецени политическите последици от поведението си. „Да помислят коя е по-голямата политическа щета - да приемат смислен законопроект или да се скрият“, допълни Денков.

След като стана ясно, че необходимият брой депутати няма да се събере, Янка Тянкова предложи заседанието да бъде прекратено или да се даде допълнително време за изчакване. „Нямам какво повече да кажа при липса на кворум. Или давам 10 минути почивка, или да приключим“, заяви тя.

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След изтичането на времето председателят констатира, че ситуацията остава непроменена.„Кворум няма. Минали са 10 минути, очевидно няма да дойде никой“, обяви Тянкова.

Така комисията не успя да пристъпи към обсъждане и гласуване на законопроекта. Предложените промени предвиждат решенията за помилване да бъдат публикувани в „Държавен вестник“, което според вносителите би осигурило по-голяма публичност на тези актове.

Законодателната инициатива беше внесена след общественото напрежение около помилването на Огнян Атанасов. Заради проваленото заседание предложението остава без произнасяне от правната комисия.

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Опозицията ще настоява за ново извънредно заседание на Народното събрание заради скандала с президентските помилвания. Това обявиха представители на ПП пред журналисти в кулоари, след като извънредното заседание на правната комисия се провали заради липса на кворум. Според тях отсъствието на управляващите поражда съмнения, че се прави опит да бъде избегнат публичният дебат по темата.

Стою Стоев припомни, че още през 2012 г. Конституционният съд се е произнесъл по въпроса за публичността на указите за помилване. По думите му е недопустимо наказателният процес и присъдите да са публични, а последващите решения за помилване да остават извън общественото внимание. Той отхвърли твърденията, че законодателната инициатива представлява предизборна атака срещу президента Илияна Йотова.

Мирослав Иванов също обвини управляващите в опит да избегнат отговори. Според него трябва да стане ясно дали при решенията за помилване са прилагани обективни критерии, или правомощието е упражнявано избирателно. Той постави и въпроса дали някои от тези решения биха могли косвено да са облагодетелствали лица, свързани с престъпна дейност. Това са въпроси, повдигнати от опозицията, а не установени нарушения.

Николай Денков увери, че опозицията няма да се откаже от предложените законови промени. Той предупреди, че системното блокиране на парламентарните комисии може да затрудни работата на цялото Народно събрание. „Няма демократично управление, в което опозицията да е излишна. Но когато станат излишни управляващите, тогава пада правителството и се отива на избори“, подчерта бившият премиер.