Народните представители с неуспешен опит за разглеждане на промените в Изборния кодекс за втори пореден ден. Три опита за кворум в зала се оказаха провалени и парламентът се разпусна за тази седмица. При регистрациите бяха отчетени по-малко от 121 народни представители, а именно 119 депутати.

Зам.-председателят на парламента Костадин Ангелов на три пъти обяви липса на кворум и допълни, че следващото заседание ще се проведе на 28 януари.

Това е своеобразен протест на опозицията - формациите в опозиция влизат в залата, но не се регистрират. Прави впечатление обаче, че не се регистрираха и голяма част от депутатите на БСП, които също присъстваха в залата. Липсват народни представители и от ГЕРБ, и от „ДПС-Ново начало“.

Така вероятно ще бъде направен нов опит промените в Изборния кодекс да влязат за разглеждане следващата седмица, но според опозицията вече няма време.

Припомняме, че в четвъртък точката влезе извънредно в дневния ред, а след бойкот от опозицията и липса на кворум, тя остана за днес. След 14-часово заседание на Правната комисия депутатите приеха преброяването на бюлетините да става чрез оптични устройства за сканиране. Те обаче не приеха избирателните списъци да бъдат изготвяни на база данните от националното преброяване.

След днешния провал на кворума в кулоарите на парламента председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ Тошко Йорданов посочи, че процедурни хватки в пленарната зала са довели до провал на кворума и блокиране на промените в Изборния кодекс. По думите му резултатът е, че и на следващите избори ще се повторят проблемите, наблюдавани на последния вот.

Председателят на ПГ на ИТН отправи остра критика към ПП-ДБ, като припомни, че преди около година формацията е внесла сходен законопроект, включително за въвеждане на сканиращи машини с цел ограничаване на манипулациите. По думите му сега същите политически сили са се отказали от тези позиции. Йорданов припомни и началото на работата на настоящия парламент, когато от ИТН са предложили декларация за изчистване на избирателните списъци от т.нар. „мъртви души“.

Той прочете части от документа, в който се говори и за неприемливи практики като ниска избирателна активност, купен и контролиран вот, неспазване на изборните правила, неглижиране на видеонаблюдението и фалшифициране на протоколи. „Думата на ''Продължаваме промяната'' – ''Демократична България'' не струва нищо“, заяви Йорданов, като ги обвини в политическа непоследователност и в преследване на лична власт и облаги за сметка на държавата и гражданите, а след това скъса декларацията.

Според Божидар Божанов от ПП-ДБ "явно липсва мнозинство за каквото и да било - особено за оптичните скенери". По думите му вероятно твърде многото гласове на опозицията и на експертите са убедили управляващите, че това ще бъде огромен скандал и наистина се рискува изборният процес. "И затова смятаме, че тази тема следва да бъде приключена. Няма повече време за никакви експерименти с Изборния кодекс", подчерта Божанов.

„Възраждане“ обявиха ситуацията като победа. „Няма нищо по-хубаво от един такъв подобен провал. Така или иначе - самото Народно събрание е провал. И смятам, че ако беше тръгнало да гласува нещо подобно, вкарано изключително арогантно и нагло в последния момент със среднощни гласувания - щеше да се стигне до ексцесии”, заяви лидерът на партията Костадин Костадинов.

Коментар дойде и от лидера на МЕЧ Радостин Василев. "Нужда от промени в Изборния кодекс има, но не и направени от това мнозинство. Настоящата ситуация се случва заради страха на Борисов и затова е дръпнал 5-6 човека да не влизат в зала. И може би другата причина е, че след падането на правителството в БСП има разцепление", каза той. По негови думи Борисов се страхува да се гласува Изборния кодекс, защото знае,че това предизвиква напрежение в обществото и „защото нямат никаква легитимация”.

Василев посочи, че през следващата седмица гласуването на Изборния кодекс не трябва да влиза в дневния ред на парламента. „Но тук виждаме наглостта на ИТН. Те форсират Кодекса, като постоянно го включват, в опит да накажат Борисов”, каза той.

Лидерът на МЕЧ беше категоричен, че ако се въведат скенерите, „ще стане пълен хаос на тези избори”.

Останалите политически формации не коментираха темата.