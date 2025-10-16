Парламентът не събра кворум за втори пореден ден, а казусът с временно изпълняващия длъжността главен прокурор продължава да е без ясен изход. Темата в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS коментира доц. Христо Орманджиев, преподавател по конституционно право във Великотърновския университет.

„Прекалено силно е да се каже, че сме в конституционна криза. Факт е, че Народното събрание вече втори ден не заседава, тъй като няма кворум, но това е резултат от действията на самите народни представители“, коментира Орманджиев.

Той поясни, че според правилника, депутатите са длъжни да присъстват на заседанията, а при неуважителни причини за отсъствие се предвиждат финансови санкции. При провален кворум санкцията е отнемане на две трети от дневната заплата. "Тоест, те не остават без възнаграждение, а с една трета от дневното", уточни доцентът.

Относно казуса с временно изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов, доц. Орманджиев коментира различните тълкувания на закона от страна на Прокурорската и Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. „Съгласявам се с този коментар, че вечни длъжности и вечни мандати не може да има. Това е така“, заяви той.

Според него именно разнородното тълкуване на нормата налага нейното изясняване. „Това нещо е добре да бъде изяснено - или чрез автентично гласуване, или чрез намеса на законодателя“, подчерта доц. Орманджиев. Той добави, че Висшият съдебен съвет е свикал пленум, за да реши дали да отправи искане за автентично тълкуване на разпоредбата, за да се разбере какъв е точният смисъл, вложен от Народното събрание при нейното приемане.

Темата коментираха комуникационните експерти доц. Александър Христов и Максим Бехар в „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Според доц. Александър Христов ситуацията около ДПС е като „отровна гъба“, до която който се докосне, започва да страда. Той смята, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов има „безупречен инстинкт“ и усеща, че „нещо клокочи“, което е предизвикало емоционалната му реакция. „Това, което видяхме, е неговото его. Това е ход, който изпраща наистина сигнали“, коментира доц. Христов.

Комуникационният експерт Максим Бехар определи изявлението на Борисов като „изключителен театрален монолог“. Според него посланията не са били насочени към избирателите, а към конкретни политици. „Според мен това бяха послания към Делян Пеевски“, заяви Бехар. Той допълни, че най-нормалното нещо би било партията на Пеевски, която подкрепя правителството, да влезе официално във властта и да поеме своята отговорност.

И двамата експерти разкритикуваха начина на комуникация между политическите лидери. „Това, което мене супер много ме изненадва е, че тези хора продължават да си говорят чрез медии. И продължават да си говорят по коридорите чрез медии“, каза Максим Бехар. Той призова политиците да провеждат съвместни пресконференции и да отговарят на журналистически въпроси в телевизионните студиа.

Относно електоралните щети, Максим Бехар изрази мнение, че „Продължаваме промяната“ са загубили хиляди гласове не заради сътрудничеството си с Делян Пеевски, а заради Бойко Борисов. Според доц. Христов обаче, евентуална официална коалиция между ГЕРБ и „ДПС - Ново начало“ със сигурност ще донесе щети и на партията на Борисов.

