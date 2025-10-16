За втори пореден ден парламентът не успя да събере кворума, необходим за да започне работа. Към 9:00 часа в четвъртък се регистрираха само 71 депутати - далеч под необходимия минимум от 121.

От залата отсъстваха народните представители от ГЕРБ-СДС, „ДПС – Ново начало“ и "Има такъв народ". Следващото заседание е насрочено за петък.

Вчерашното пленарно заседание също се провали, след като се регистрираха едва 61 народни представители. От управляващите присъстваха депутати от „Има такъв народ“, „Възраждане“, „Продължаваме промяната - Демократична България“, АПС, „Величие“ и МЕЧ. Отсъстваха обаче народните представители от ГЕРБ-СДС, „ДПС – Ново начало“ и БСП.

Липсата на кворум стана факт, след като във вторник лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов постави под въпрос участието на партията в управлението . Той заяви пред партийния актив, че не вижда ползи от участието на партията във властта и нареди на депутатите от групата да се заемат с проверки на партийните структури по места.

По-голямата част от заседанията на парламентарните комисии, които бяха планирани за вчерашния ден, също бяха отменени.

Някои групи от опозицията също от седмици не се регистрират дори да присъстват в пленарната зала в опит да осуетят събирането на нужния кворум.

Няма промяна в заплащането на депутатите според това дали са се регистрирали, или не в пленарната зала. За около седмица заплатата само от участието в пленарните заседания на един депутат е приблизително равна на минималната за страната.

До този момент журналистите все още имат достъп само до входовете на пленарната зала, но не и до кабинетите на парламентарните групи и останалите народни представители.