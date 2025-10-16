-
Той призова Бойко Борисов "да ги събере от селата и паланките, където ги е пратил"
Изпокрили се от управляващото мнозинство. Срамно е — заради тяхната некомпетентност страдат и парламентът, и Министерският съвет. Това коментира в кулоарите на парламента лидерът на МЕЧ Радостин Василев, след като стана ясно, че на днешното заседание на Народното събрание не беше събран кворум и то беше отложено за петък.
Той призова Бойко Борисов "да ги събере от селата и паланките, където ги е пратил". "Защото те пишат доклади като Никита Хрушчов за сталинизма — като на XX конгрес на КПСС. Аз видях едно отрудени и зависими хора по места. Половината от тях не знаят къде се намират. Борисов е разбрал по страната, че ГЕРБ е шеста политическа сила за следващите избори. Затова, ако иска да спаси правителството - да се връща. Това е последният му шанс".
Парламентът и днес не събра кворум, за да започне заседанието си
Василев беше категоричен, че предсрочни избори са задължителни. "За да принудим тези хора да бъдат заедно. Те в координация саботират държавата. Абсолютно я саботират. Когато говорим за КПКОНПИ и КПК, за службите — те не се регистрират, а се крият".
Според него това мнозинство е неспособно да направи бюджет. "Смятам, че Борисов умишлено проваля влизането в еврозоната. За нас това не е чак толкова лошо, защото в момента има съмнения дали това мнозинство наистина иска реално и ефективно влизане в еврозоната".Редактор: Станимира Шикова
