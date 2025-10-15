Кризата в управлението се задълбочава. Парламентът не успя да събере кворум, след като Бойко Борисов постави под въпрос участието на ГЕРБ в управленската коалиция. Той обяви, че няма да осигурява кворум, поиска оставки и преформатиране на управлението. Опозицията поиска оставка на правителството и нови избори.

► БСП

След като вчера лидерът на ГЕРБ заплаши, че партията ще напусне управлението, днес реакция дойде от партньорите от БСП. В позиция социалистите посочват, че политическа криза в момента би имала разрушителен ефект.

От ИБ на БСП изпратиха и официална позиция относно изявлението на Борисов:

БСП е най-старата партия в днешната политическа система, приела принципите на демокрацията и държавнически подход в поведението си, независимо в или извън управление.

В конкретната политическа ситуация поставяме на първо място финансовата и социалната стабилност на държавата и българите. Категоричната ни позиция е, че нова политическа криза би подействала разрушително върху социалния мир и ключови системи в държавата. Както и че би поставила под въпрос постигнатото от правителството до момента.

От самото начало на това управление ние загърбихме тяснопартийното и политическото его в името на обществения интерес. Вярваме, че всеки един от партньорите ни в Съвместното управление има същата принципна позиция. Опитът ни от общата работа до момента показва това.

Реконструкция на правителството, блокиране на Народното събрание, нови избори - това са алтернативи. По оста стабилност – дестабилизация обаче те накланят опасно везните към дестабилизацията. А от там крачката към икономическа и социална криза ще бъде бърза и лесна. На базата на компромис и взаимно разбиране съставихме това управление, което постигна нужната стабилност и поведе България по нейния европейски път.

След направените вчера изявления, очакваме партията –мандатоносител да внесе своите предложения в Съвета за съвместно управление, а нашите решения ще вземем в колективните органи на партията и в разговор с коалиционните ни партньори.

► ИТН

Другият участник в управленската коалиция – ИТН, запази мълчание.

► ПП-ДБ

Критика дойде от ПП-ДБ. "Колкото по-рано си отиде това правителство, толкова по-добре. То е вредно за страната", заяви Венко Сабрутев от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ на влизане в сградата на парламента.

На въпрос как тълкува думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов той отговори: "Тълкувам думите с цифри. Те показват, че държавата рекордно задлъжнява. Хората обедняват. Бедността в държавата се завръща". Сабрутев беше категоричен, че министърът на финансите Теменужка Петкова, министърът на вътрешните работи Даниел Митов и социалният министър Борислав Гуцанов са „вредни за страната хора“.

„Истинският виновник за тази политическа криза е този, който се страхуваше, този, който не пожела да влезе в „санитарния кордон” срещу Пеевски. Бяхме на преговори през миналата година и поискахме създаването на този санитарен кордон. Той почти беше направен, но не беше довършен. Този човек е Бойко Борисов и ГЕРБ. Страната има нелегитимен център на власт - при него са институциите, службите, съдебната система и това прави невъзможно провеждането на нормални и честни избори”, заяви Ивайло Мирчев.

„Честно казано не очаквахме изборите в Пазарджик да предизвикат паника, но те показаха истината. Това, което виждаме, е блокаж на системата - правителството не работи, Народното събрание не работи...”, коментира председателят на ПП Асен Василев.

„Когато не се купуват гласове - ние бием с много”, обобщиха от ПП-ДБ.

► „Възраждане”

ГЕРБ изпълни заканата си и не се регистрира в зала. Кворум не беше събран, а това доведе до остри реакции на опозицията.

„Ситуацията, в която се намираме, е безпрецедентна. Лидерът на политическия хегемон през последните години сам иска да свали правителството си и е уплашен изключително много. Той осъзна, че това, което се случва в днешна дата, е пагубно за неговата партия и че нищо хубаво не го очаква”, посочи Цончо Ганев от „Възраждане”.

► МЕЧ

За пореден път няма кворум в зала. Вдигнахме надписи "Оставка", защото е видимо, че най-вероятно отиваме към избори заради провала на управляващото мнозинство, който изкристализира в Пазарджик. Мандатонсителят всъщност разбра, че е оглозган и му е неприятно. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

По думите му "днес, утре и в петък най-вероятно парламентът няма да работи". "Просто няма мнозинство, което дори десет пъти не може да осигури кворум. Поне стабилно такова мнозинство няма", коментира Василев.

Той твърди, че исканията за оставката на председателя на НС Наталия Киселова, отправени от страна на „Възраждане“ и от неговата партия, не са дали никакъв ефект. "Чак когато мандатоносителят поиска оставката ѝ, тогава вече тя стана реална тема. Такава е конфигурацията в парламента", смята Василев.

► „Величие”

Абсолютно наивно е да се вярва, че Бойко Борисов е жертва. Напротив – той режисира политически театър, в който в края ще се върне като „спасител” на нацията. Всичко това е представление. Такова мнение изрази в кулоарите на парламента депутатът от „Величие” Красимира Катинчарова.

„И искането за оставката на Наталия Киселова е част от сценария. Смяната ѝ се използва, за да демонстрира Борисов пред международните партньори, че контролира ситуацията. Същата тази оставка „Възраждане” се опитваха да предизвикат седмици наред, но безуспешно. Сега Борисов я посочи и ще се случи бързо”, добави народният представител.

Със сигурност ще има нови избори, смята Катинчарова. „Парламентът, държавата вървят към нови избори. Има огромно напрежение както сред политическите сили, така и сред хората. Гневът клокочи. Управляващите са длъжни да го чуят, дори когато народът мълчи. Това е добре режисирана театрална постановка. Делян Пеевски вдига напрежението, а Борисов се появява като спасител и отново поема властта”, каза още депутатът.

► „ДПС – Ново начало”

От „ДПС – Ново начало” излязоха с позиция още във вторник.

„Много внимателно се запознах с позицията на лидера на ГЕРБ г-н Бойко Борисов и споделям неговата оценка, че настъпи преломен момент за управлението на България. Момент, от който зависи това дали ще имаме една стабилна и сигурна държавна власт или ще позволим на интриганти, панаирджии и мераклии да хвърлят страната в поредните предсрочни избори. И не защото се страхуваме от избори – напротив, ние го доказахме. А защото "ДПС-Ново начало" е на висотата на отговорността към хората, към държавата”, написа до медиите лидерът на „ДПС - Ново начало” Делян Пеевски.

„Неизменно продължаваме да подкрепяме правителството на Росен Желязков, въпреки, че нямаме нито един министър, заместник-министър или какъвто и да е пост в изпълнителната власт”, коментира той.

Следващото заседание на парламента е насрочено за четвъртък, но очакванията са отново липсата на кворум да блокира работата на депутатите.