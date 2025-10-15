Абсолютно наивно е да се вярва, че Бойко Борисов е жертва. Напротив – той режисира политически театър, в който в края ще се върне като „спасител” на нацията. Всичко това е представление. Такова мнение изрази в кулоарите на парламента депутатът от „Величие” Красимира Катинчарова.

„И искането за оставката на Наталия Киселова е част от сценария. Смяната ѝ се използва, за да демонстрира Борисов пред международните партньори, че контролира ситуацията. Същата тази оставка „Възраждане” се опитваха да предизвикат седмици наред, но безуспешно. Сега Борисов я посочи и ще се случи бързо”, добави народният представител.

Със сигурност ще има нови избори, смята Катинчарова. „Парламентът, държавата вървят към нови избори. Има огромно напрежение както сред политическите сили, така и сред хората. Гневът клокочи. Управляващите са длъжни да го чуят, дори когато народът мълчи. Това е добре режисирана театрална постановка. Делян Пеевски вдига напрежението, а Борисов се появява като спасител и отново поема властта”, каза още депутатът.

На въпрос ще работи ли „Величие” с президента Румен Радев, ако реши да направи политически проект тя отговори: „Ще видим. Нека първо стане ясно дали ще излезе с такъв проект”.

Редактор: Калина Петкова