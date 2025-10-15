За пореден път няма кворум в зала. Вдигнахме надписи "Оставка", защото е видимо, че най-вероятно отиваме към избори заради провала на управляващото мнозинство, който изкристализира в Пазарджик. Мандатонсителят всъщност разбра, че е оглозган и му е неприятно. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

По думите му "днес, утре и в петък най-вероятно парламентът няма да работи". "Просто няма мнозинство, което дори десет пъти не може да осигури кворум. Поне стабилно такова мнозинство няма", коментира Василев.

Той заяви, че исканията за оставката на председателя на НС Наталия Киселова, отправени от страна на „Възраждане“ и от неговата партия, не са дали никакъв ефект. "Чак когато мандатоносителят поиска оставката ѝ, тогава вече тя стана реална тема. Такава е конфигурацията в парламента", смята Василев.

И допълни: "Днес на Председателския съвет бях решил да попитам Наталия Киселова – след като вече не е представител на най-голямата партия, не е ли по-добре просто да депозира оставката си, вместо да се мъчи да събира кворум в зала, който така или иначе беше ясно, че няма да ѝ бъде даден. Само че тя се усмихна, пожела ни приятна седмица, каза нещо за кафето си и направи някакви закачки".

Според него най-реалистичният срок за избори е напролет. "Но правителството може и сега да подаде оставка. Мандатите могат да се раздават дълго време. Така че възможности има много - март-април да се направят избори. Ако искат да направят един коледен подарък за гражданите, може и през декември да организират избори", каза Василев.

Редактор: Станимира Шикова