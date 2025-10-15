Мнозинството е разклатено и напът да падне. Това заяви в кулоарите на парламента депутатът от „Възраждане” Цончо Ганев.

„Изборите в Пазарджик показаха това, за което ние говорим от много време вече. След като партията на Пеевски превзе тази на Доган, сега прави абсолютно същото с ГЕРБ. Ситуацията за ГЕРБ и коалиционните ѝ партньори от ИТН и БСП е меко казано неприятна”, посочи народният представител.

Думите му са по повод изявление на Бойко Борисов от вторник. Тогава лидерът на ГЕРБ обяви, че партията повече няма да осигурява кворум в Народното събрание и не вижда своето място в управлението.

„Ситуацията е безпрецедентна. Борисов сам иска да свали правителството си и е изключително уплашен”, смята Ганев. Той поиска оставката на кабинета „Желязков”.

Редактор: Калина Петкова