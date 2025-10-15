Колкото по-рано си отиде това правителство, толкова по-добре. То е вредно за страната. Това заяви Венко Сабрутев от „Продължаваме промяната – Демократична България“ на влизане в сградата на парламента.

На въпрос как тълкува думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов той отговори: "Тълкувам думите с цифри. Те показват, че държавата рекордно задлъжнява. Хората обедняват. Бедността в държавата се завръща".

Той беше категоричен, че министърът на финансите Теменужка Петкова, министърът на вътрешните работи Даниел Митов и социалният министър Борислав Гуцанов са „вредни за страната хора“.

Радостин Василев: Видно е, че отиваме към избори заради провала на управляващото мнозинство

Попитан какво означава "преформатиране на управлението" Сабрутев беше лаконичен: „Мафията се прегрупира“.

Той коментира въпроса трябва да има нов председател на Народното събрание, Сабрутев отговори, че настоящият е „абсолютно вреден“. „Вие виждате, че Киселова изпълнява всичко, което Пеевски е казал. Затова Борисов иска да я махне“.

Политическата ситуация на влизане в парламента коментира и депутатът от ПП-ДБ Васил Пандов. „Според мен Борисов разиграва сценка. Проблемът е, че Бюджет 2026 чука на вратата”, подчерта той.

Явор Божанков от ПП-ДБ заяви, че би казал на колегите си от ГЕРБ, че "който каквото сам си направи, друг не може да му го направи". Според него десетилетия ГЕРБ е правил местни избори с „дивашко купуване, експлоатация на местната власт и сега са изненадани, че гледат това, но от втория ред“.

По думите му управляващите трябва да осъзнаят, че не могат "да лъжат постоянно българите кой и как управлява", като добави, че то е очевидно за всички и изборите в Пазарджик са го показали. „Целта на целия този театър е да направят официално нещо, което и по принцип от началото на мандата си е по този начин“, каза Божанков.

Редактор: Станимира Шикова