Снимка: БГНЕС
По време на сесията трябваше да бъде изслушан директорът на „Изпълнение на наказанията“ Ивайло Йорданов
Извънредното заседание на парламента, планирано за вторник, се провали заради липса на кворум.
При първия опит за регистрация в залата имаше 87 народни представители - 14 от „Прогресивна България“, 25 от ГЕРБ-СДС, 17 от ДПС, 16 от „Демократична България“, 13 от „Продължаваме промяната“ и двама от „Възраждане“.
Председателят на Народното събрание Михаела Доцова даде 15 минути преди повторната регистрация. И при нея обаче не беше събран кворум. В пленарната зала бяха общо 80 депутати - трима от „Прогресивна България“, 28 от ГЕРБ-СДС, 16 от ДПС, 18 от ДБ, 13 от ПП и 2 от „Възраждане“.
„Уважаеми колеги, няма кворум, поради което заседанието не може да бъде проведено“, заяви Доцова.
Снимка: NOVA
По време на сесията трябваше да бъде разгледана само една точка. Тя е свързана с помилвания от Илияна Йотова Огнян Атанасов, известен още като Петричкия Ескобар. Той е освободен през 2022 г.
Темата се превърна в политическа, след като беше разпространена информация, че Атанасов не е в лошо здравословно състояние, а на изтекли кадри от охранителни камери се вижда как участва в бой.
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Депутатите трябваше да изслушат директора на „Изпълнение на наказанията“ Ивайло Йорданов, началника на затвора в София - Светослав Пенов, както и Васил Кордев, който е заемал длъжността през ноември и декември 2022 г.
След провала на заседанието в кулоарите на парламента също беше коментиран и случая в помилването на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар. Депутатът от "Прогресивна България" Петър Витанов отбеляза, че самият той е чел медицинската експертиза, в която пише, че въпросното лице е с инсулт, перитонит, левкемия, деменция. Документът е подписан от седем лекари, директори на болница. Депутатът отбеляза, че все пак става дума за помилване, а това се прави с престъпници.
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