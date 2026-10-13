Извънредното заседание на парламента, планирано за вторник, се провали заради липса на кворум.

При първия опит за регистрация в залата имаше 87 народни представители - 14 от „Прогресивна България“, 25 от ГЕРБ-СДС, 17 от ДПС, 16 от „Демократична България“, 13 от „Продължаваме промяната“ и двама от „Възраждане“.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова даде 15 минути преди повторната регистрация. И при нея обаче не беше събран кворум. В пленарната зала бяха общо 80 депутати - трима от „Прогресивна България“, 28 от ГЕРБ-СДС, 16 от ДПС, 18 от ДБ, 13 от ПП и 2 от „Възраждане“.

„Уважаеми колеги, няма кворум, поради което заседанието не може да бъде проведено“, заяви Доцова.

Снимка: NOVA

По време на сесията трябваше да бъде разгледана само една точка. Тя е свързана с помилвания от Илияна Йотова Огнян Атанасов, известен още като Петричкия Ескобар. Той е освободен през 2022 г.

Темата се превърна в политическа, след като беше разпространена информация, че Атанасов не е в лошо здравословно състояние, а на изтекли кадри от охранителни камери се вижда как участва в бой.

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Депутатите трябваше да изслушат директора на „Изпълнение на наказанията“ Ивайло Йорданов, началника на затвора в София - Светослав Пенов, както и Васил Кордев, който е заемал длъжността през ноември и декември 2022 г.

След провала на заседанието в кулоарите на парламента също беше коментиран и случая в помилването на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар. Депутатът от "Прогресивна България" Петър Витанов отбеляза, че самият той е чел медицинската експертиза, в която пише, че въпросното лице е с инсулт, перитонит, левкемия, деменция. Документът е подписан от седем лекари, директори на болница. Депутатът отбеляза, че все пак става дума за помилване, а това се прави с престъпници.