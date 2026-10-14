В Хамбург започна съдебният процес срещу украинския гражданин Серхий Кузнецов, обвинен за участие в саботажа срещу газопроводите „Северен поток“, свързващи Русия и Германия.

Взривовете през септември 2022 г. повредиха три от четирите тръбопровода и се превърнаха в един от най-големите актове на саботаж срещу европейската енергийна инфраструктура през последните десетилетия.

Украинец застава пред съда в Хамбург по делото за взривяването на Северен поток

Според германската прокуратура Кузнецов е играл водеща роля в група, включваща професионални водолази, капитан на плавателен съд и специалист по експлозиви. Обвинението твърди, че участниците са действали по поръчение на украински държавни структури и са атакували гражданска инфраструктура, което представлява военно престъпление.

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50-годишният украинец отрича обвиненията. Защитата му поиска прекратяване на делото с аргумента, че през четирите години след взривовете не са представени достатъчно преки доказателства за участието му.

Адвокатите посочват и че като военнослужещ той е обвързан със задължение за поверителност, което ограничава възможността му да говори свободно в съда.

Защитата оспорва и екстрадирането му от Италия в Германия, като твърди, че италианските власти не са били информирани за обвинението във военно престъпление.

Кузнецов беше задържан в Италия през август 2025 г. по европейска заповед за арест, издадена от германските власти. Впоследствие той беше екстрадиран в Германия. В сряда, когато започна процесът, съдът отмени заповедта за запазване на анонимността му и името му беше оповестено публично.

Взривовете на 26 септември 2022 г. повредиха три от четирите тръбопровода „Северен поток“ в Балтийско море край датския остров Борнхолм. В първите месеци след атаката подозренията на западните държави бяха насочени към Москва, но без официално да бъде посочен извършител.

Снимка: gettyimages

По това време Русия вече беше спряла доставките по „Северен поток 1“, а „Северен поток 2“ така и не беше въведен в експлоатация. Германия беше замразила проекта малко преди началото на руската пълномащабна инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

След като Дания и Швеция прекратиха собствените си разследвания, германските прокурори насочиха вниманието си към група водолази, за които се смята, че са използвали наетата яхта „Андромеда“. Съдебните власти съобщиха, че в проби, взети от плавателния съд, са открити следи от подводни взривни вещества.

Украинският президент Володимир Зеленски многократно е заявявал, че страната му няма отношение към взривовете. Киев отрича да е организирал саботажа.

Кузнецов е първият заподозрян, срещу когото започва съдебен процес за взривовете. Друг украински гражданин - Володимир Журавльов, също е заподозрян за участие в саботажа.

През октомври 2025 г. полски съд отхвърли искането за екстрадирането му в Германия и разпореди освобождаването му. В мотивите си съдията посочи, че ако Украйна е организирала въоръжена операция срещу Русия, тя би могла да бъде определена като оправдана в контекста на войната.

Журавльов беше арестуван в Хърватия през август 2026 г., а миналия месец хърватските власти одобриха екстрадирането му в Германия. Засега не е ясно кога ще бъде предаден и дали делото му ще бъде обединено с процеса в Хамбург.

Редактор: Георги Иванов