Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2026 г. в размер на 1 323 230 евро за финансиране на проекти, свързани с провеждането на фестивали, конкурси, културни събития и чествания с национално и обществено значение.

Средствата ще бъдат насочени към реализирането на културни прояви с широк обществен отзвук, включително фестивали, конкурси, концертни и сценични прояви, чествания на значими исторически и културни събития и бележити личности, както и други инициативи с принос за развитието на културния живот в страната.

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Сред подкрепените инициативи са XIV Софийски международен литературен фестивал, XII Литературни награди „Перото“ и представянето на българската книга на Международния панаир на книгата във Франкфурт.

Финансирането обхваща и прояви в областта на сценичните изкуства и художественото образование, сред които са Международният фестивал на спектакли за деца „Вълшебната завеса“ - Търговище, Международният фестивал на младите в изкуството „Виа Понтика“, Световният фестивал на анимационния филм във Варна и други.

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Средствата още ще подпомогнат инициативи като 13-ото издание на Международното биенале на малките форми, 8-ото издание на Националния конкурс „Български архитектурни награди“ и честването на 60-годишнината от създаването на „Българския национален комитет на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места”, както и други културни прояви.

С одобреното допълнително финансиране се осигурява необходимият ресурс за реализирането на значими културни проекти с национална и обществена стойност, за които средствата по бюджета на Министерството на културата за 2026 г. не са били достатъчни.

Подкрепата ще даде възможност за своевременното провеждане на фестивали, конкурси, културни събития и чествания, които допринасят за съхраняването и популяризирането на българското културно наследство, развитието на съвременното изкуство и обогатяването на обществения културен живот.

Редактор: Никола Тунев