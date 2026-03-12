Юбилейното 30-о издание на Международния София Филм Фест започва днес и ще продължи до 31 март. Стотици филмови заглавия от най-различен жанр ще бъдат прожектирани на голям екран.

Фестивалът включва различни конкурси, но най-значим е Международният конкурс за игрален филм. В него ще се състезават общо 12 заглавия, като две от тях са български. Кои са те и какво ще видят посетителите на София Филм Фест, ще ни каже Деси Жаблянова.

30-ият „София Филм Фест“ започва под надслов „Купонът продължава!"

В градинката „Кристал“, където изложба представя номинираните филми на фестивала тя се срещна и разговаря с Мира Сталева, изпълнителен директор на София Филм Фест.

Какво ще видим и какви ще бъдат най-интересните акценти в това юбилейно издание?

Неслучайно сме застанали пред постера с Джералдин Чаплин, която е една от нашите най-скъпи гостенки. Тя дори е засадила и дърво в една наша софийска градинка. Но фокусът на тазгодишния фестивал е юбилея. Отново ще покажем едни от най-интересните имена в света на киното. Бих споменала режисьорския дебют на Жулиет Бинош, „Ези тура“ – филм, който по-скоро прилича на уестърн на новите майстори на италианското кино, „Звукът от падането“ на Маша Шилински, който започна своята кариера от Кан, „Кокошка“ на Дьорд Палфи – един от най-оригиналните филми за годината, „Улица „Малага“, изобщо има много заглавия. Но искам да обърна внимание на „Мълчаливият приятел“ – това е страхотен филм за нашата връзка с растенията. Това не е документален филм, а едни много дълбоки истории от майсторката Илдико Енеди. Документалната програма също е много силна. Постарали сме се много и за Документалният конкурс. „Трилион“ на Виктор Косаковски, „Лондон“ и още много заглавия ще могат да бъдат видени и в документалната секция. Но най-важното е, че самите автори на филмите и режисьорите ще бъдат с нас. И публиката ще може да ги срещне, да бъде част от световната публика.

Редактор: Боряна Димитрова