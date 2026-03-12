-
Юбилейното издание на фестивала представя над 150 филма и срещи с техните създатели
Започва 30-ият юбилеен международен филмов фестивал „София Филм Фест“. Мотото на дългоочакваното кино събитие тази година е „Купонът продължава!“.
В дните до 31 март богатата програма ще включва повече от 150 пълнометражни игрални, документални, анимационни и късометражни ленти.
Стефан Китанов с покана за София Филм Фест, който стартира на 12 март с „Обикновен инцидент“
След като ги изгледат на голям екран, кинолюбителите ще могат да се срещнат с голяма част от създателите. Организаторите продължават и традицията да представят специална селекция от филми онлайн.
„София Филм Фест” ще гостува Пловдив, Варна и Бургас.Редактор: Дарина Методиева
