Започва 30-ият юбилеен международен филмов фестивал „София Филм Фест“. Мотото на дългоочакваното кино събитие тази година е „Купонът продължава!“.

В дните до 31 март богатата програма ще включва повече от 150 пълнометражни игрални, документални, анимационни и късометражни ленти.

Стефан Китанов с покана за София Филм Фест, който стартира на 12 март с „Обикновен инцидент“

След като ги изгледат на голям екран, кинолюбителите ще могат да се срещнат с голяма част от създателите. Организаторите продължават и традицията да представят специална селекция от филми онлайн.

„София Филм Фест” ще гостува Пловдив, Варна и Бургас.

