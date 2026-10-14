Предполагаемият заговор от миналия месец срещу британска авиобаза, използвана от американски бомбардировачи, е част от по-широките усилия на Иран за извършване на атаки срещу военни обекти, разузнавателни съоръжения и други цели с висока степен на сигурност. Това заяви генералният директор на MI5 Кен Маккалъм в реч относно ключовите заплахи за Обединеното кралство и неговите съюзници.

Според ръководителя на британското разузнаване заплахите срещу подобни съоръжения бележат „значителна промяна“ в „иранските амбиции да се насочват към по-трудни цели, като например военни обекти“.

Маккалъм заяви, че предполагаемият план срещу базата Феърфорд на Кралските военновъздушни сили на 27 септември „не е уникален“. Той отбеляза, че е имало „други примери“ за подобни заплахи срещу съоръжения, „не само във Великобритания, но и в световен мащаб – особено в региона на Иран“. Той отказа да даде подробности за други предполагаеми планове или цели, но заяви, че „интензивността, мащабът и формата“ на заплахата от Иран „се променят в момента“.

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Дори без подробности, подобно изявление на високопоставен ръководител на западна специална служба подчертава степента, до която съюзниците на САЩ се борят с последиците от американско-израелската война с Иран повече от седем месеца след нейното начало, отбелязва немското издание „Франкфуртер Рундшау“.

Генералният директор също така заяви, че Русия остава агресор номер едно срещу Великобритания и нейните съюзници. Освен това разкри, че MI5 е създала нов център, фокусиран върху заплахите, произтичащи от напредъка в областта на изкуствения интелект, включително потенциалното разпространение на химически или биологични оръжия.

„Много терористи биха искали да имат някакъв капацитет в областта на биологичните, химическите или радиологичните оръжия“, подчерта Маккалъм. „Ако мерките, предназначени да предпазват от разпространението на изкуствен интелект, се провалят, съществува риск ИИ да може да създаде нови патогени, които никога преди не са били виждани“, допълни директорът на разузнаването.

Великобритания е извършила над 50 ареста в операции, свързани с Иран през последните дванадесет месеца, отбеляза още той.

Редактор: Цвета Лазаркова