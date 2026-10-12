Две войни - в Украйна и в Близкия изток, събират външните министри на Европейския съюз в Люксембург. В срещата ще участва и украинският външен министър Андрий Сибига, който ще настоява за по-строги санкции срещу Москва и повече военна помощ за Киев.

Европейските дипломати ще обсъдят и руските хибридни атаки, както и напрежението около Иран и сигурността на корабоплаването през Ормузкия проток.

Германия се готви за нови хибридни атаки от Русия

България ще бъде представена от външния министър Велислава Петрова, която се очаква да направи изявление пред медиите. Срещата ще ръководи първият дипломат на Евросъюза Кая Калас.

Редактор: Ивета Костадинова