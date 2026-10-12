Снимка: БТА
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България ще бъде представена от министър Велислава Петрова
Две войни - в Украйна и в Близкия изток, събират външните министри на Европейския съюз в Люксембург. В срещата ще участва и украинският външен министър Андрий Сибига, който ще настоява за по-строги санкции срещу Москва и повече военна помощ за Киев.
Европейските дипломати ще обсъдят и руските хибридни атаки, както и напрежението около Иран и сигурността на корабоплаването през Ормузкия проток.
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България ще бъде представена от външния министър Велислава Петрова, която се очаква да направи изявление пред медиите. Срещата ще ръководи първият дипломат на Евросъюза Кая Калас.Редактор: Ивета Костадинова
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