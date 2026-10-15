Полицията издирва Иван Дечев Кремов. Мъжът е на 74 години. Напуснал е дома си в град Котел на 09.10.2026 г. и оттогава е в неизвестност. Висок е около 180 см, едър, но не е пълен, очите му са пъстри, а косата бяла. Облечен е с дънки, черно зимно яке и сиво-черни маратонки.

Ако някой разполага с информация за местоположението на издирваното лице, може да подаде сигнал на тел. 112, тел. 044 644 485 или в най-близкото поделение на МВР.

Издирват 76-годишна жена от Пловдив

Снимка: МВР

Редактор: Габриела Павлова