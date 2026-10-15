Само за шест седмици Русия е изградила почти изцяло нов комплекс за изстрелване на бойни дронове с реактивни двигатели в Ростовска област. Това показва анализ на сателитни изображения. Според експерти съоръжението ще започне да функционира до няколко седмици.

Снимки, направени от компаниите Planet Labs и Airbus, разкриват мащаба на строителството. На 31 август теренът все още е бил празен, докато към 14 октомври на същото място вече се вижда почти завършена инфраструктура, разположена върху площ, равняваща се на приблизително 126 футболни игрища.

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Изграждането на базата съвпада със значително увеличаване на руските атаки срещу Украйна с реактивни безпилотни апарати. За разлика от по-старите модели с витлови двигатели, новите дронове могат да развиват скорост до 600 км/ч, което затруднява украинската противовъздушна отбрана.

Според Майк Моник, основател и изпълнителен директор на частната разузнавателна компания DroneSec, новият комплекс ще може да обслужва най-съвременните руски реактивни дронове „Геран-4“ и „Геран-5“. Анализът на сателитните изображения показва осем пускови платформи в източната част на съоръжението. Очаква се те да допълнят съществуващата руска инфраструктура от най-малко 11 стационарни площадки, използвани за нападения срещу Украйна.

Моник смята, че темпото на строителството показва колко бързо Москва може да разширява вече разработените си способности за въздушни удари. Експертът предупреждава, че масовото производство на все по-усъвършенствани реактивни дронове, съчетано с недостатъчната защита срещу подобни заплахи в редица държави от НАТО, създава сериозно предизвикателство за Алианса.

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По думите му възможността Русия за кратко време да изгражда инфраструктура за мащабни атаки с безпилотни апарати разкрива стратегическа уязвимост в отбранителните способности на западните държави.

Редактор: Цветина Петкова