Цените на петрола се понижиха леко в днешната азиатска търговия, но вървят към седмичен ръст заради несигурността около доставките от Близкия изток и по-големия от очакваното спад на запасите от суров петрол в САЩ.

Към 09:40 ч. българско време фючърсите на сорта „Брент” поевтиняха с 50 цента, или 0,47 на сто, до 105,42 долара за барел. Цената на американския лек суров петрол е надолу с 49 цента, или 0,50 на сто, до 97,48 долара за барел, предава БТА.

От началото на седмицата „Брент” е поскъпнал с 0,49 на сто, а американският суров петрол - с 5,91 на сто. В четвъртък американският сорт приключи с повишение от над 3 на сто след значително намаление на запасите в САЩ, свързано със спиране на производството заради ураган.

„Несигурността в Близкия изток и опасенията относно устойчивостта на петролните потоци през Ормузкия пролив карат пазара да отразява значителна рискова премия“, посочиха анализатори на ING. Според тях е необходимо споразумение между САЩ и Иран, което да даде увереност, че възстановяването на доставките от региона ще продължи.

Опасенията за предлагането се засилиха след увеличаването на атаките около Ормузкия пролив през последните 10 дни. Иран заяви, че засилва ударите в отговор на американската блокада на пристанищата му и затегнатите през миналия месец санкции.

Доставките през пролива са били средно 11,62 млн. барела дневно през седемте дни до 13 октомври, или около 68 на сто от базовото равнище от 17,15 млн. барела дневно, според компанията за проследяване на кораби „Кплер“ (Kpler).

„Засилените ирански атаки доведоха до рязък спад в потоците на суров петрол от Персийския залив“, посочиха анализаторите на компанията. При липса на всеобхватно политическо споразумение те очакват по-бавно и неравномерно възстановяване на трафика.

МАЕ ускорява освобождаването на още 100 млн. барела петролни резерви, включително дизел

Напрежението в региона се засили и след ракетна атака на хусите срещу комплекса на президентския дворец в Аден, Южен Йемен, при която загинаха двама охранители. Водената от Саудитска Арабия коалиция в Йемен съобщи за десетки атаки срещу саудитска инфраструктура.

Международната агенция по енергията се договори в четвъртък за освобождаване на над 20 млн. барела дизелово гориво, както и на оставащите количества петрол от обявеното през март рекордно освобождаване на аварийни резерви. Целта е да се увеличи предлагането и да се ограничи поскъпването.

Според „Хайтун Фючърс“ (Haitong Futures) повишението на петролните цени през предходната сесия показва, че инвеститорите не са удовлетворени от мерките.

„Това, което наистина би успокоило пазара на петрол, е облекчаването на напрежението в Близкия изток“, посочи компанията.

Администрацията на президента Доналд Тръмп обмисля отмяна на санкциите срещу някои кораби от така наречения сенчест флот, превозвали петрол и петролни продукти от Русия, Иран и Венецуела, заяви в четвъртък американски представител. Мярката цели да намали рекордните световни тарифи за морски превоз.

Обсъжданията следват временното отменяне на санкциите срещу руското дизелово гориво от Тръмп. Решението предизвика критики от украинския президент Володимир Зеленски, европейски държави и представители на Републиканската партия.

Редактор: Ина Григорова