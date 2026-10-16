Огромна скала се свлече на гръцкия остров Родос и блокира единствения път към известния плаж в залива Антъни Куин. Десетки хора останаха временно блокирани в района. Инцидентът е станал на 15 октомври. Скалата се откъснала от склона и препречила пътя към плажа.

Живописният залив носи името на легендарния холивудски актьор Антъни Куин. Той е снимал на острова филма „Оръдията на Наварон“ от 1961 г.

Десетки хора и около 100 автомобила останали блокирани на плажа в продължение на часове. По-късно достъпът бил частично възстановен.

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Ден по-рано - на 14 октомври, остров Родос беше засегнат от наводнения. При тях загина 62-годишен служител на хотел, след като автомобилът му бил отнесен от водата в морето.

Няма пострадали при свлачището, довело до срутването на скалата над плажа. Спасителни екипи продължават работата по възстановяването на достъпа до района.

Редактор: Габриела Павлова