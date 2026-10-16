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Те се движат в насрещното и се изоставят на обществени места, заяви кметът на града
Лисабон ще спре системата за споделени електрически тротинетки, тъй като тя не функционира правилно въпреки по-строгите правила, приети през 2023 г., предаде "Франс прес".
Общината договори през февруари 2023 г. с операторите на електрически тротинетки нови правила, целящи да намалят наполовина броя им, да ограничат максималната им скорост и да въведат по-строги изисквания за паркирането им. По онова време Лисабон беше сред европейските градове с най-висока гъстота на споделени тротинетки, припомня АФП.
Заради проблемите и произшествията, свързани с тази нова форма на градска мобилност, и други градове решиха да я регулират или дори да я забранят.
През септември Португалският автомобилен клуб, сдружение за защита на автомобилистите, съобщи, че е събрал около 20 000 подписа с искане да бъде организиран общински референдум за евентуална забрана на споделените тротинетки.Редактор: Ина Григорова
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