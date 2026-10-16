Лисабон ще спре системата за споделени електрически тротинетки, тъй като тя не функционира правилно въпреки по-строгите правила, приети през 2023 г., предаде "Франс прес".

„Ще спрем системата за споделени тротинетки в Лисабон“, заяви кметът на града Карлош Моедаш във видеозапис, публикуван в социалната мрежа Х. „Системата в сегашния си вид не работи. Тротинетки се движат в насрещното, наблюдава се опасно поведение, произшествията зачестяват, а тротинетки се изоставят на обществени места. Прибираме над 1200 от тях месечно“, посочи дясноцентристкият кмет.

Общината договори през февруари 2023 г. с операторите на електрически тротинетки нови правила, целящи да намалят наполовина броя им, да ограничат максималната им скорост и да въведат по-строги изисквания за паркирането им. По онова време Лисабон беше сред европейските градове с най-висока гъстота на споделени тротинетки, припомня АФП.

Заради проблемите и произшествията, свързани с тази нова форма на градска мобилност, и други градове решиха да я регулират или дори да я забранят.

През септември Португалският автомобилен клуб, сдружение за защита на автомобилистите, съобщи, че е събрал около 20 000 подписа с искане да бъде организиран общински референдум за евентуална забрана на споделените тротинетки.

Редактор: Ина Григорова