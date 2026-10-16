Инфлацията в България достигна 5,6% през септември. Това сочат данните на Евростат. Така страната ни остава за пореден месец сред държавите от еврозоната и целия ЕС с най-висока инфлация.

По-висока годишна инфлация през септември е отчетена единствено в Румъния с повишение от 6,5% и в Литва с 6,1 на сто.

Инфлацията ще достигне 5,2% в края на 2026 г., прогнозира БНБ

На другия полюс е Малта - с 2,4 на сто на годишна база. Следват Финландия с 2,6% и Латвия с 2,9 процентни пункта.

В еврозоната най-голямо е поскъпването на цените на енергията и непреработените храни. Енергията е поскъпнала с 18,9%, непреработените храни - с 4 на сто, а храните, алкохолът и тютюнът - с 1,3%.

Редактор: Калина Петкова