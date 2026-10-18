Преди месец хлебопроизводители предупредиха, че натискът да вдигнат цените е все по-голям. В последните дни, горивата на бензиностанциите останаха скъпи, а от „Булгаргаз” поискаха 30% повишение на природния газ, с който работят производствата.

„Последните дни атаката обърна ситуация в Черно море. Имаме проблем с корабите. Отказани са 6 кораба и това ще доведе до сериозни проблеми с износа на пшеница. Когато пристанищата спрат работа, това означаваогромни остатъци преди следващата жътва”, заяви зърнопроизводителят Илиян Проданов.

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С други думи, количествата са големи и това натиска цената на брашното надолу. В производството на Валери Кръстев това не носи успокоение. Защото там от месеци са под силен натиск на цените на горивата.

„Започваме да задлъжняваме. Много ни е трудно да си плащаме вече сметките. Задържаме цената най вече заради конкуренцията. Но това, което казахме, че е неизбежно да се случи, то ще се случи”, твърди хлебопроизводителят.

„Коригираме ли сега цената на хляба, ще падне още производството. Тогава ще се наложи да съкращаваме хора”, добави той.

А в магазина, каквато и да е цената, хлябът свършва бързо. „Към обяд вече нямаме хляб”, обясни продавачът Кристиян.