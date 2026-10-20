Данните показват характерна тенденция към покачване на цените на храните на едро. Това каза в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържища Владимир Иванов.

„От септември досега има покачване и изместване на индекса с около една десета, което не е малко, но пък няма тенденция на галопиране на цените. Свидетели сме на типични сезонни колебания, като по-голям ръст наблюдаваме при доматите и краставиците”, заяви Иванов. По думите му това е продиктувано от цените на енергийните ресурси.

По отношение на потребителската кошница той заяви, че разликата на годишна база е около 4%. Председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържища добави, че колебанието в тарифите за горивата тепърва ще се вижда като изражение в крайната цена.

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„Светът вече не е спокойно място и докато двата големи конфликта продължават, ние ще наблюдаваме нестабилна пазарна цена. Що се касае до храните, там имаме най-добра конкурентна цена, затова тенденцията не е в екстремални стойности”, посочи той.

Иванов каза още, че при цените на услугите се наблюдава доста голям ръст, особено при тези, които са свързани с тарифите за горивата. „Цената на килограм сирене, например, всяка година се изменя с по 3 - 4%. Това е един нищожен ръст през цената на фризьорски, строителни или монтьорски услуги”, добави той.

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Редактор: Ивета Костадинова