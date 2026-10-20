Планирани ремонти и дейности по модернизацията на електроразпределителната мрежа ще доведат до временни прекъсвания на тока в редица столични квартали в сряда, 21 октомври. Това става ясно от публикувания график на „Електроразпределителни мрежи Запад“.

Прекъсванията ще бъдат в различни часови интервали, като на места електрозахранването може да бъде спряно за няколко часа. Дейностите са свързани с поддръжката, развитието и обновяването на мрежата.

В район „Витоша“ са предвидени прекъсвания във вилна зона „Килиите“ между 8:45 и 16:15 ч., а в кварталите „Бъкстон“ и „Княжево“ - от 8:45 до 16:30 ч. Засегнати ще бъдат и части от природен парк „Витоша“ между 9:00 и 16:15 ч.

Части от 10 области у нас остават без ток

В район „Възраждане“ временно без електричество ще останат адреси в ж.к. „Зона Б-18“ и централната градска част от 9:00 до 15:00 ч. Същият часови диапазон е обявен и за части от ж.к. „Изток“ в район „Изгрев“.

В район „Илинден“ ремонтите ще засегнат жилищните комплекси „Гевгелийски“ и „Света Троица“ между 9:00 и 15:00 ч. В район „Искър“ прекъсвания са планирани за части от Бусманци от 9:00 до 16:30 ч.

В район „Красна поляна“ токът ще бъде временно спрян на определени адреси в едноименния жилищен комплекс между 9:00 и 16:15 ч. В район „Красно село“ засегнати ще бъдат части от ж.к. „Славия“ от 9:00 до 17:00 ч.

За район „Лозенец“ е обявен часови интервал от 8:30 до 16:30 ч. В „Панчарево“ прекъсвания ще има в части от Кокаляне между 9:00 и 16:30 ч., а в „Подуяне“ – в ж.к. „Левски В“ от 9:30 до 15:30 ч.

В район „Сердика“ дейностите ще засегнат части от ж.к. „Банишора“ между 9:30 и 14:15 ч. и квартал „Бенковски“ от 9:30 до 15:15 ч.

По-късно през деня прекъсвания са предвидени и в район „Слатина“, където части от ж.к. „Христо Смирненски“ ще бъдат без електрозахранване между 17:30 и 21:30 ч.

В район „Средец“ планираните дейности ще засегнат адреси в центъра на София от 9:00 до 16:30 ч. Същият интервал е обявен и за вилна зона „Малинова долина“ в район „Студентски град“.

От електроразпределителното дружество подчертават, че прекъсванията няма да обхванат непременно целите квартали и райони, а само определени части от тях.

Редактор: Цветина Петкова