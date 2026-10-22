Снимка: iStock
-
Служители на АПИ излизат на протест
-
Делото за побоя над Християн Пендиков в Охрид започва отново
-
Спортни новини (21.10.2026 - късна)
-
Рекордна глоба за Meta: 25 млрд. долара за подвеждане на потребителите за личните им данни
-
Финансов анализатор: Потребителите също биха могли да регулират цените
-
Резултатите от проверките на големите вериги може да очакваме в следващите седмици, заяви изпълнителният директор на НАП
Според бивши служители все повече от системите на компанията се използвали във военни операции
Напрежение в Google заради използването на изкуствен интелект във военни операции. Служители на компанията напускат в знак на несъгласие с договорите с американската и израелската армия, твърди британската "Би Би Си".
Пореден ръководител напусна Open AI и предупреди за рисковете от AI
Медията цитира вече бивши служители, според които все повече от системите на компанията се използвали във военни операции. Говорител на Google заяви, че фирмата работи с организации от обществения сектор по целия свят. Тя спазва всички политики и принципи за използване на изкуствения интелект.Редактор: Ивета Костадинова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни