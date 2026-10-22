Напрежение в Google заради използването на изкуствен интелект във военни операции. Служители на компанията напускат в знак на несъгласие с договорите с американската и израелската армия, твърди британската "Би Би Си".

Пореден ръководител напусна Open AI и предупреди за рисковете от AI

Медията цитира вече бивши служители, според които все повече от системите на компанията се използвали във военни операции. Говорител на Google заяви, че фирмата работи с организации от обществения сектор по целия свят. Тя спазва всички политики и принципи за използване на изкуствения интелект.

Редактор: Ивета Костадинова