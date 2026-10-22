Ключовите министри от правителството на Белгия се събраха късно в сряда вечерта на поредна среща, без да постигнат съгласие по бюджетната консолидация. „Тази вечер установихме, че сме на различни мнения“, заяви след заседанието вицепремиерът от Реформаторското движение Давид Кларинвал. По-рано през деня лихвеният процент по държавния дълг на Белгия надвиши този на Гърция.

Въпреки че през целия ден се носеха слухове, че срещата може да продължи, докато не бъде постигнато споразумение, вицепремиерът Франк Ванденбрук от фламандската социалистическа партия „Форойт“ охлади очакванията още при пристигането си. Предложението на премиера Барт де Вевер не се стори достатъчно справедливо на социалистите и съответно не можеше да послужи като основа за преговори. Освен това, според тях, обемът на работата е бил твърде голям, за да бъде разгледан задълбочено в рамките на една нощ.

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Представителят на „Християндемократи и фламандци“ Винсент ван Петегем, както и Максим Прево от валонската формация „Отдадените“, също потвърдиха липсата на съгласие.

Ванденбрук не направи изявление след срещата, но един от присъстващите отправи директни обвинения към него: „Той провали срещата“.

В официално съобщение от кабинета на премиера се посочва, че снощи ключовите министри са се договорили през следващите дни да прегледат бюджетните параметри ред по ред, за да постигнат споразумение за бюджетна консолидация възможно най-скоро. Членовете на правителственото ядро ​​ще останат на разположение и през седмицата на парламентарната ваканция, за да продължат работата си.

На практика това означава, че ключовите министри няма да се събират повече тази седмица за обсъждане на бюджета, поясни Кларинвал. Той уточни, че засега работата ще продължи в рамките на работни групи, а дискусиите на ниво правителствено ядро ​​ще бъдат възобновени идната седмица.

„Никой не използва думата криза, но ситуацията е сложна“, отбеляза Кларинвал. Според запознат с хода на преговорите служител не е постигнато съгласие нито по представените предложения, нито по бележките към тях. Друг източник потвърди казаното в съобщението на кабинета на премиера: оказало се е просто невъзможно документът, наброяващ около 70 страници, да бъде разгледан изцяло, ред по ред.

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За да може парламентът да одобри бюджета навреме, споразумението трябва да бъде постигнато до края на този месец. В противен случай правителството може отново да се наложи да разчита на временни месечни бюджети. Министър-председателят Де Вевер вече категорично изключи този сценарий.

„Ще продължим да търсим решение“, заяви Прево. „В момента Белгия взема заеми при лихвен процент, по-висок от този на Гърция. Затова е абсолютно наложително да се справим с тази бюджетна задача, за която знаехме, че ще бъде трудна. Трябва да работим за възстановяването на страната. Трябва да бъдем откровени и да приемем, че в краткосрочен план се налага да предприемем непопулярни мерки, за да защитим икономиката и социалния си модел в дългосрочен план. За съжаление, не можем да си позволим лукса да се стремим към популярност. Просто трябва да действаме отговорно, но и да правим справедлив избор“, допълни той.

Белгийското правителство се стреми да осигури 10 милиарда евро. Премиерът иска да приведе бюджета в съответствие с европейските правила за разходите, да предотврати лавинообразното нарастване на разходите за лихви по дълга и да облекчи натиска от страна на финансовите пазари.

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Доверието на финансовите пазари към Белгия намалява – в сряда лихвеният процент по десетгодишните държавни облигации се повиши до 4,4%, което е повече от лихвата, която плаща Гърция. В петък агенция „Стандард енд Пуърс“ ще обяви новия си рейтинг за Белгия.

Редактор: Станимира Шикова